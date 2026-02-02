Ordu'da rüzgarda düşen tabela kafasına çarpan belediye işçisi yaralandı - Son Dakika
Ordu'da rüzgarda düşen tabela kafasına çarpan belediye işçisi yaralandı

Ordu\'da rüzgarda düşen tabela kafasına çarpan belediye işçisi yaralandı
02.02.2026 20:24  Güncelleme: 20:31
Ünye ilçesinde şiddetli rüzgarda bir avukatlık ofisi tabelası, temizlik yaparken başına düşen belediye işçisini yaraladı. Yaralı sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Ordu'nun Ünye ilçesinde şiddetli rüzgarda bir avukatlık ofisine ait iş yeri tabelası yerinden çıkarak düştü. Tabela kafasına çarpan belediyesi işçisi yaralanarak hastanelik oldu.

Olay, Kaledere Mahallesi Hükümet Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ünye Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü bünyesinde görev yapan Fahrettin B. (45) cadde üzerinde temizlik yaptığı sırada bir avukatlık bürosuna ait reklam tabelası yerinden koparak başına düştü. Tabelanın çarpmasıyla yere savrulan personelin yardımına ilk olarak çevredeki vatandaşlar koştu. İhbar üzerine olay yerine intikal eden 112 Acil Sağlık ekipleri, yaralı işçiye ilk müdahaleyi olay yerinde gerçekleştirdi. Ambulansla Ünye Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alınan Fahrettin B.'nin sağlık durumunun iyi olduğu ve hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. - ORDU

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Güvenlik, 3. Sayfa, Ünye, Ordu, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Ordu'da rüzgarda düşen tabela kafasına çarpan belediye işçisi yaralandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
SON DAKİKA: Ordu'da rüzgarda düşen tabela kafasına çarpan belediye işçisi yaralandı - Son Dakika
