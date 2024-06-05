Ordu'da Silahla Yağma Suçundan Aranan Şahıs Yakalandı - Son Dakika
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Ordu'da Silahla Yağma Suçundan Aranan Şahıs Yakalandı

Ordu İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar sonucu, silahla yağma suçundan hapis cezası ve aranması bulunan B.G. isimli şahıs, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü ile yapılan ortaklaşa çalışma sonucu yakalandı. Şahsın 21 yıl 6 ay hapis cezası bulunmaktadır. Aranan şahıslarla ilgili çalışmaların devam edeceği bildirildi.

05.06.2024 09:50
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Ordu İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar sonucu, silahla yağma suçundan hapis cezası ve aranması bulunan şahıs yakalandı.

Ordu İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmalar sonucu, 22 Şubat 2018 tarihinde İstanbul ili Tuzla ilçesinde silahla yağma suçundan 21 yıl 6 ay hapis cezası bulunan, kolluk kuvvetleri tarafından aranan B.G. isimli şahıs, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü ile yapılan ortaklaşa çalışma sonucu, 3 Mayıs 2024 günü İstanbul ili Ataşehir ilçesinde yakalandı.

Aranan şahıslar yönelik çalışmaların devam edeceği belirtildi. - ORDU

Kaynak: İHA

İstanbul, Ordu, Güvenlik, Suç, Hukuk, 3.Sayfa, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Ordu'da Silahla Yağma Suçundan Aranan Şahıs Yakalandı - Son Dakika

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