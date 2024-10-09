Ordu\'da Tarihi Eser ve Silah Ele Geçirildi

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Ordu'da bir işyerinde yapılan aramada, 70 adet sikke, tarihi objeler ile tabanca ve mühimmatı ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, kültür ve tabiat varlıklarının korunmasına yönelik çalışma gerçekleştirdi. Yapılan çalışmalar kapsamında Altınordu ilçesinde bir iş yerinde yapılan aramada, 70 adet sikke, 14 adet tarihi eser olduğu değerlendirilen obje, 1 adet bulundurma ruhsatı mesken olan tabanca, 69 adet fişek, 2 adet şarjör ele geçirildi.

Olayla ilgili 1 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. - ORDU