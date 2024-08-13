Ordu'da Teknesiyle Denize Açılan Şahıs Boğularak Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Ordu'da Teknesiyle Denize Açılan Şahıs Boğularak Hayatını Kaybetti

Ordu\'da Teknesiyle Denize Açılan Şahıs Boğularak Hayatını Kaybetti

Ordu'nun Altınordu ilçesinde teknesiyle denize açılan ve serinlemek için suya giren bir kişi boğularak hayatını kaybetti. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

13.08.2024 15:09
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Ordu'da teknesiyle denize açılan ve serinlemek için suya giren şahıs boğularak hayatını kaybetti.

Olay, Altınordu ilçesi Kumbaşı Mahallesi Bozukkale mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Akif Ercan Otyıldız (35) sabah saatlerinde teknesi ile Kumbaşı Limanı'ndan denize açıldı. Otyıldız, bir süre sonra serinlemek için suya girdi. Otyıldız'ın suda kaybolduğunu fark eden vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. Bunun üzerine olay yerine İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı deniz polisleri sevk edildi. Deniz polisleri tarafından sudan çıkartılan Otyıldız'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Hayatını kaybeden Otyıldız'ın cenazesi, Ordu Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı. - ORDU

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Ordu'da Teknesiyle Denize Açılan Şahıs Boğularak Hayatını Kaybetti - Son Dakika

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