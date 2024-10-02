Ordu'da Trafik Denetimleri: 15 Bin Araç Kontrol Edildi - Son Dakika
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Ordu'da Trafik Denetimleri: 15 Bin Araç Kontrol Edildi

Ordu\'da Trafik Denetimleri: 15 Bin Araç Kontrol Edildi

Ordu'da trafik kazalarını azaltmak amacıyla, son haftada 15 bin 695 araç ve sürücüsü denetlendi.

02.10.2024 15:29
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Ordu'da polis ekipleri tarafından trafik kazalarını azaltmaya yönelik yapılan denetimlerde son bir haftada 15 bin 695 araç ve sürücüsü kontrol edildi.

Emniyetten yapılan açıklamada, son bir haftada Ordu genelinde 48 yaralanmalı trafik kazasının meydana geldiği, bu kazalarda 68 kişinin yaralandığı bildirildi. İl Emniyet Müdürlüğü trafik ekipleri tarafından trafik kazalarını azaltmaya yönelik yapılan denetimler çerçevesinde 41 araç sürücüsüne alkollü araç kullanmaktan, 87 sürücüye modifiyeli araç kullanmaktan, 39 araç sürücüsüne drift ve hatalı şerit değiştirmekten, 68 araç sürücüsüne kırmızı ışık ihlalinden, 862 araç sürücüsüne hız sınırlarını aşmaktan, 134 araç sürücüsüne seyir halinde cep telefonu ile konuşmaktan, 212 araç sürücüsüne emniyet kemeri kullanmamaktan ve 377 araç sürücüsüne kask kullanmamaktan cezai işlem yapıldı.

Ekiplerin yapmış oldukları diğer denetimler ile birlikte toplam 15 bin 695 araç kontrol edildi, 3 bin 526 araç sürücüsüne çeşitli maddelerden işlem yapıldı, 43 araç trafikten men edildi ve 41 araç sürücüsünün sürücü belgesi geri alındı. - ORDU

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Ordu'da Trafik Denetimleri: 15 Bin Araç Kontrol Edildi - Son Dakika

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