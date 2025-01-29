Ordu'da Trafik Denetimleri: 16 Bin Araç Kontrol Edildi - Son Dakika
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Ordu'da Trafik Denetimleri: 16 Bin Araç Kontrol Edildi

Ordu\'da Trafik Denetimleri: 16 Bin Araç Kontrol Edildi

Ordu'da yapılan trafik denetimlerinde 16,778 araç kontrol edildi, 2,693 sürücüye ceza uygulandı.

29.01.2025 13:55
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Ordu'da polis ekipleri tarafından trafik kazalarını azaltmaya yönelik yapılan denetimlerde son bir haftada 16 bin 778 araç ve sürücüsü kontrol edildi.

Emniyetten yapılan açıklamada, son bir haftada Ordu genelinde 46 yaralanmalı trafik kazasının meydana geldiği, bu kazalarda 63 kişinin yaralandığı bildirildi. İl Emniyet Müdürlüğü trafik ekipleri tarafından trafik kazalarını azaltmaya yönelik yapılan denetimler çerçevesinde 40 araç sürücüsüne alkollü araç kullanmaktan, 90 sürücüye modifiyeli araç kullanmaktan, 27 araç sürücüsüne hatalı şerit değiştirmekten, 87 araç sürücüsüne kırmızı ışık ihlalinden, 580 araç sürücüsüne hız sınırlarını aşmaktan, 98 araç sürücüsüne seyir halinde cep telefonu ile konuşmaktan, 118 araç sürücüsüne emniyet kemeri kullanmamaktan, 63 araç sürücüsüne kask kullanmamaktan cezai işlem uygulandı.

Ekiplerin yapmış oldukları diğer denetimler ile birlikte toplam 16 bin 778 araç kontrol edildi, 2 bin 693 araç sürücüsüne çeşitli maddelerden işlem yapıldı, 30 araç trafikten men edildi ve 40 araç sürücüsünün sürücü belgesi geri alındı.

Denetimlerin devam edeceği belirtildi. - ORDU

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Ordu'da Trafik Denetimleri: 16 Bin Araç Kontrol Edildi - Son Dakika

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