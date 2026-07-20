Ordu'da Trafik Denetimleri: 17 Bin Araç Kontrol Edildi - Son Dakika
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Ordu'da Trafik Denetimleri: 17 Bin Araç Kontrol Edildi

Ordu\'da Trafik Denetimleri: 17 Bin Araç Kontrol Edildi
20.07.2026 16:10
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Ordu'da trafik denetimlerinde 17.951 araç kontrol edildi, 2.684 sürücüye ceza kesildi.

Ordu'da trafik ekiplerince son bir haftada yapılan denetimlerde 17 bin 951 araç ve sürücüsü kontrol edildi.

İl genelinde son bir haftada 72 yaralanmalı trafik kazasının meydana geldiği, bu kazalarda 94 kişinin yaralandığı bildirildi. İl Emniyet Müdürlüğü trafik ekiplerince trafik kazalarını azaltmaya yönelik yapılan denetimler çerçevesinde 51 araç sürücüsüne alkollü araç kullanmaktan, 59 sürücüye modifiyeli araç kullanmaktan, 38 araç sürücüsüne hatalı şerit değiştirmekten, 176 araç sürücüsüne kırmızı ışık ihlalinden, 507 araç sürücüsüne hız sınırlarını aşmaktan, 78 araç sürücüsüne seyir halinde cep telefonu ile konuşmaktan, 350 araç sürücüsüne emniyet kemeri kullanmamaktan ve 139 motosiklet sürücüsüne kask kullanmamak suçundan cezai işlem uygulandı.

Ekiplerin yapmış oldukları diğer denetimler ile birlikte toplam 17 bin 951 araç kontrol edildi, 2 bin 684 araç sürücüsüne çeşitli maddelerden işlem yapıldı, 48 araç trafikten men edildi ve 51 araç sürücüsünün sürücü belgesi geri alındı.

Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, denetimlerin devam edeceği bildirildi. - ORDU

Kaynak: İHA

3. Sayfa, Güvenlik, Trafik, Yaşam, Ordu, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Ordu'da Trafik Denetimleri: 17 Bin Araç Kontrol Edildi - Son Dakika

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