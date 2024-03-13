Ordu'da polis ekipleri tarafından trafik kazalarını azaltmaya yönelik yapılan denetimlerde son bir haftada 13 bin 722 araç ve sürücüsü kontrol edildi.
Emniyetten yapılan açıklamada, son bir haftada Ordu genelinde 34 yaralanmalı trafik kazasının meydana geldiği, bu kazalarda 44 kişinin yaralandığı bildirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, trafik kazalarını azaltmaya yönelik yapılan denetimler çerçevesinde 35 araç sürücüsüne alkollü araç kullanmaktan, 62 sürücüye modifiyeli araç kullanmaktan, 36 araç sürücüsüne drift ve hatalı şerit değiştirmekten, 85 araç sürücüsüne kırmızı ışık ihlalinden, 677 araç sürücüsüne hız sınırlarını aşmaktan, 55 araç sürücüsüne seyir halinde cep telefonu ile konuşmaktan, 42 araç sürücüsüne emniyet kemeri kullanmamaktan ve 72 araç sürücüsüne kask kullanmamaktan cezai işlem yapıldı.
Ekiplerin yapmış oldukları diğer denetimler ile birlikte toplam 13 bin 722 araç kontrol edildi, bin 947 araç sürücüsüne çeşitli maddelerden işlem yapıldı, 29 araç trafikten men edildi ve 35 araç sürücüsünün sürücü belgesi geri alındı. - ORDU
Son Dakika › 3.Sayfa › Ordu'da yapılan trafik denetimlerinde 13 bin 722 araç kontrol edildi - Son Dakika
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