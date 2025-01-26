Ordu'da Trafik Kazası: 2 Yaralı - Son Dakika
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Ordu'da Trafik Kazası: 2 Yaralı

Ordu\'da Trafik Kazası: 2 Yaralı

Ordu'nun Ünye ilçesinde yaşanan trafik kazasında bir otomobilin park halindeki tarım aracına çarpması sonucu 2 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

26.01.2025 23:34  Güncelleme: 23:40
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Ordu'nun Ünye ilçesinde otomobilin park halindeki "patpat" olarak bilinen tarım aracına çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, Saraçlı Mahallesi Akkuş- Niksar Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, şehir merkezi istikametine seyreden Yusuf K. idaresindeki 52 KB 321 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarında park halindeki "patpat" olarak bilinen tarım aracına çarptı. Çarpmanın etkisiyle tarım aracındaki Mehmet Gürel ve Gökhan Demirel yaralandı. Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve Ordu Büyükşehir Belediyesi Ünye İtfaiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası yaralılar Ünye Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, cadde üzerindeki trafik akışı Ünye İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil Denetleme ve Büro Amirliğine bağlı ekipler tarafından bir süreliğine kontrollü olarak sağlandı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - ORDU

Kaynak: İHA

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