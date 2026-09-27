Ordu\'da trafik kazası geçiren gazeteci Dursun Biran Yılmaz 18 gün sonra öldü

Ordu'da geçirdiği trafik kazası nedeniyle 18 gün sonra hayatını kaybeden yerel bir televizyonunun Yönetim Kurulu Başkanı Dursun Biran Yılmaz, 6'ncı evlilik yıl dönümünde toprağa verildi.

Kaza, 9 Eylül 2026 tarihinde Atatürk Bulvarı üzerindeki kavşakta meydana geldi. Dursun Biran Yılmaz'ın kullandığı 52 AGK 950 plakalı motosiklet, kavşaktan dönüş yaptığı sırada B.A. idaresindeki 34 FG 6437 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada ağır yaralanan Yılmaz, Ordu Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Sağlık durumunun ciddiyetini koruması üzerine 21 Eylül tarihinde hava ambulansıyla İstanbul'daki özel bir hastaneye sevk edilen Yılmaz, dün hayatını kaybetti.

Yılmaz için Altınordu ilçesindeki Ulu Cami'de cenaze töreni düzenlendi. Yılmaz, ikindi namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrası Gülyalı ilçesinde toprağa verildi.

Evlilik yıl dönümünde son yolculuğuna uğurlandı

Gazeteci Dursun Biran Yılmaz'ın hayatını kaybettiği 27 Eylül tarihi, ailesi için acı bir tesadüfü de beraberinde getirdi. Yılmaz, 27 Eylül 2020 tarihinde Özge Yılmaz ile hayatını birleştirmişti. Yılmaz, 6'ncı evlilik yıl dönümünde düzenlenen cenaze töreninin ardından toprağa verildi.

Cenaze törenine Ordu milletvekilleri, ilçe belediye başkanları, siyasi parti temsilcileri, Yılmaz'ın ailesi ve meslektaşları ile çok sayıda vatandaş katıldı.