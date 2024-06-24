Ordu'da tünelde otomobilin çarptığı çocuk hayatını kaybetti - Son Dakika
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Ordu'da tünelde otomobilin çarptığı çocuk hayatını kaybetti

Ordu'nun Fatsa ilçesinde meydana gelen kazada, tünel içerisinde otomobilin çarptığı 6 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

24.06.2024 19:57
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Ordu'nun Fatsa ilçesinde tünel içerisinde otomobilin çarptığı 6 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

Kaza, Ordu- Samsun Karayolu Kadıoğlu Tüneli'nde meydnaa geldi. Edinilen bilgiye göre, Elife Aysa Y. 'nin kullandığı 35 DHM 387 plakalı otomobil, Kadıoğlu Tüneli içine geldiğinde önüne aniden çıkan Eymen Keskin"e (6) çarptı. Kazada Eymen Keskin ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla Fatsa Devlet Hastanesi'ne kaldırılan küçük çocuk, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - ORDU

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Ordu'da tünelde otomobilin çarptığı çocuk hayatını kaybetti - Son Dakika

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