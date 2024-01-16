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Ordu'da Uyuşturucu Ticaretine Operasyon: 1 Tutuklama - Son Dakika
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Ordu'da Uyuşturucu Ticaretine Operasyon: 1 Tutuklama

Ordu'da jandarma ekipleri tarafından uyuşturucu ticaretine yönelik yürütülen çalışmalarda gözaltına alınan 3 şüpheliden 1'i tutuklandı. Operasyonda, 40 gram metamfetamin, 4 adet uyuşturucu kullanma aparatı ve 2 adet cep telefonu ele geçirildi.

Ordu\'da Uyuşturucu Ticaretine Operasyon: 1 Tutuklama
16.01.2024 - 11:59,
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Ordu'da jandarma ekipleri tarafından uyuşturucu ticaretine yönelik yürütülen çalışmalarda gözaltına alınan 3 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Ordu İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından Fatsa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu ile mücadeleye yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda, F.Ö., H.Ş. ve Y.Ö. isimli şüpheli şahıslar yakalandı. Şahısların ikametinde yapılan aramalarda 40 gram metamfetamin, 4 adet uyuşturucu kullanma aparatı ve 2 adet cep telefonu ele geçirildi.

Şüpheli şahıslardan F.Ö. çıkarıldığı adli mercilerce tutuklanırken, H.Ş. ve Y.Ö. ise serbest bırakıldı. - ORDU

Kaynak: İHA
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Jandarma, Ordu, Güvenlik, Operasyon, Hukuk, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

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