Ordu'da Uyuşturucu Operasyonu: 3 Şüpheli Tutuklandı - Son Dakika
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Ordu'da Uyuşturucu Operasyonu: 3 Şüpheli Tutuklandı

Ordu\'da Uyuşturucu Operasyonu: 3 Şüpheli Tutuklandı

Ordu'da polis ekipleri tarafından yapılan uyuşturucu ile mücadele operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı. Ünye ilçesinde durdurulan bir araçta yapılan aramada 312 gram metamfetamin ve 110 adet ecstacy ele geçirildi. Şüpheliler adli mercilerce tutuklandı ve uyuşturucu ile mücadele çalışmalarının artarak devam edeceği belirtildi.

30.04.2024 12:14
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Ordu'da polis ekipleri tarafından uyuşturucu ile mücadele çalışmaları kapsamında yapılan operasyonda 3 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti ve kullanımı ile ilgili mücadele çalışmalarını sürdürüyor. Ekipler tarafından Ünye ilçesinde durdurulan bir araçta A.U.(39) ve S.K.(32) isimli şüphelilerin üzerinde yapılan aramada 312 gram metamfetamin maddesi ve 110 adet ecstacy ele geçirildi. Şüpheli şahıslar, uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler adli mercilerce tutuklandı.

Ekipler tarafından genişletilen operasyon kapsamında O.G.(31) isimli şüpheli de yakalandı. O.G., emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı adli mercilerce tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Uyuşturucu ile mücadelenin artarak devam edeceği belirtildi. - ORDU

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Ordu'da Uyuşturucu Operasyonu: 3 Şüpheli Tutuklandı - Son Dakika

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