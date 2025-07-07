Ordu\'da Yangın: İki Çocuk Kurtarıldı

Ordu'nun Ünye ilçesinde evde çocuklar oyun oynadığı sırada yangın çıktı. Alevlerin sardığı dairedeki çocuk ve üst katlarda mahsur kalan 5 kişi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre, Saraçlı Mahallesi Menteşe 5. Sokak'ta bulunan 4 katlı bir apartmanın 2'nci katında Hakan Açık'a ait dairede Ömer (7) ve Yusuf Açık (5) oyun oynadığı sırada henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevleri fark eden anne Gülay Açık, çocuklardan birini dışarı çıkarmayı başarırken, diğerleri olay yerine gelen Ordu Büyükşehir Belediyesi Ünye İtfaiye Amirliği ekiplerince kurtarıldı. Kısa sürede dairenin odasını saran alevler, itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü. Yükselen yoğun duman binanın üst katlarındaki vatandaşları da etkiledi. 3. ve 4. katta mahsur kalan 5 kişi ekiplerin yardımıyla tahliye edildi.

Binanın 4. katında oturan Gökhan Kuşçu, yangın sırasında işte olduğunu belirterek, "Eve geldiğimde her yeri duman sarmıştı. Benim dairemde iki çocuğum vardı. Yangının çıktığı dairede de arkadaşımın iki çocuğu bulunuyordu" dedi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - ORDU