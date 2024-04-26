Ordu\'da Yaya Otomobilin Çarpması Sonucu Hayatını Kaybetti

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Ordu'da yolun karşısına geçmeye çalıştığı esnada otomobilin çarptığı şahıs hayatını kaybetti, sürücü de hafif yaralandı.

Kaza, Altınordu ilçesi Güzelyalı Mahallesi Karadeniz Sahil Yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Batuhan A.'nın (24) kullandığı 52 AAJ 808 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Hayrettin Tuna'ya (67) çarptı. Çarpmanın etkisiyle Tuna, yaklaşık 20 metre sürüklendi, otomobil ise olay yerinden yaklaşık 60 metre uzakta durabildi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptıkları incelemede Hayrettin Tuna'nın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Bu esnada sürücü ise hafif şekilde yaralandı. Yaralı sürücü, ambulans ile Ordu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Hayatını kaybeden Hayrettin Tuna'nın alışveriş yapmak için ilçe merkezine gittiği, dolmuştan indikten sonra yolun karşısına geçmeye çalıştığı öğrenildi. Tuna'nın aldığı malzemeler ile eşyaları ise yola savruldu.

Cumhuriyet savcının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından cenaze, Ordu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - ORDU