Ordu’da park halindeki motosiklette yangın

Ordu'nun Fatsa ilçesinde park halinde bulunan motosiklet, henüz belirlenemeyen bir nedenle yanarak hasar gördü.

Yangın, Kurtuluş Mahallesi İsmail Hanigaz Hoca Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, İsmail D.'ye ait 55 AKM 534 plakalı motosiklet, park halindeyken henüz bilinmeyen bir sebeple alev aldı. Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine Ordu Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın büyümeden kısa sürede söndürüldü.

Motosiklette maddi hasar meydana gelirken, yangınla ilgili inceleme başlatıldı.