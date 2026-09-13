Ordu Gölköy'de fındık harmanında dengesini kaybeden kadın hayatını kaybetti

Ordu'nun Gölköy ilçesinde harmanda çalışan kadın, fındıkları karıştırdığı sırada dengesini kaybederek düşmesi sonucu hayatını kaybetti.

Olay, Ordu Gölköy ilçesine bağlı Ahmetli Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Döndü Yar (62), harmanda serili bulunan fındıkları karıştırdığı sırada dengesini kaybederek yüksekten düştü. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Döndü Yar'ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Hayatını kaybeden Döndü Yar bugün, Ahmetli Mahallesi Merkez Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından aynı mahallede toprağa verildi.