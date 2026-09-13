Ordu Gölköy'de fındık harmanında dengesini kaybeden kadın hayatını kaybetti - Son Dakika
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Ordu Gölköy'de fındık harmanında dengesini kaybeden kadın hayatını kaybetti

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Ordu'nun Gölköy ilçesine bağlı Ahmetli Mahallesi'nde harmanda fındık karıştıran kadın, dengesini kaybederek yüksekten düştü ve olay yerinde hayatını kaybetti. Kadın, bugün kılınan cenaze namazının ardından aynı mahallede toprağa verildi.

Ordu'nun Gölköy ilçesinde harmanda çalışan kadın, fındıkları karıştırdığı sırada dengesini kaybederek düşmesi sonucu hayatını kaybetti.

Olay, Ordu Gölköy ilçesine bağlı Ahmetli Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Döndü Yar (62), harmanda serili bulunan fındıkları karıştırdığı sırada dengesini kaybederek yüksekten düştü. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Döndü Yar'ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Hayatını kaybeden Döndü Yar bugün, Ahmetli Mahallesi Merkez Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından aynı mahallede toprağa verildi.

Kaynak: İHA

3. Sayfa, Ahmetli, Gölköy, Yaşam, Ordu, Kaza, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Ordu Gölköy'de fındık harmanında dengesini kaybeden kadın hayatını kaybetti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ordu Gölköy'de fındık harmanında dengesini kaybeden kadın hayatını kaybetti - Son Dakika
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