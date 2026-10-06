Ordu Korgan'da arazi yolu kavgasında bıçaklanan kişi öldü, şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
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Ordu Korgan'da arazi yolu kavgasında bıçaklanan kişi öldü, şüpheli gözaltına alındı

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Ordu Korgan\'da arazi yolu kavgasında bıçaklanan kişi öldü, şüpheli gözaltına alındı
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Ordu Korgan'da arazideki yol için yer verme meselesi nedeniyle çıkan kavgada bıçakla yaralanan bir kişi, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Olayın ardından şüpheli polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı, inceleme başlatıldı.

Ordu'nun Korgan ilçesinde arazideki yol meselesi nedeniyle çıkan kavgada bıçakla yaralanan bir kişi, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, ilçenin Yenipınar Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, aralarında arazideki yol için yer verme meselesi nedeniyle önceden husumet bulunan Orhan Artça (40) ile akrabası olan İ.E. arasında çıkan kavga büyüdü. Bunun üzerine İ.E., yanında bulunan bıçak ile Orhan Artça'yı bıçakladı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralı olarak Korgan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Orhan Artça, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olayı gerçekleştiren İ.E. ise polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA
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