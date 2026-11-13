Ordu Kumru\'da 70 yaşındaki kişi ıhlamur ağacını budarken düşerek hayatını kaybetti

Ordu Kumru'da 70 yaşındaki kişi ıhlamur ağacını budarken düşerek hayatını kaybettiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Ordu'nun Kumru ilçesinde dün evinin yanındaki ıhlamur ağacını budayan 70 yaşındaki kişi, dengesini kaybederek ağaçtan düştü. Sağlık ekiplerinin hayatını kaybettiğini belirlediği kişinin cenazesi Kumru Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı; olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Ordu'nun Kumru ilçesinde ıhlamur ağacını budarken düşen şahıs hayatını kaybetti.
Olay, ilçeye bağlı Demircili Mahallesi'nde dün meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, evinin yanındaki ıhlamur ağacını budayan Cengiz Aksoy (70), dengesini kaybederek ağaçtan düştü. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde Aksoy'un hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yerindeki inceleme sonrası Aksoy'un cenazesi, Kumru Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: İHA
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