Ordu Kumru\'da 70 yaşındaki kişi ıhlamur ağacını budarken düşerek hayatını kaybetti

Ordu'nun Kumru ilçesinde ıhlamur ağacını budarken düşen şahıs hayatını kaybetti.

Olay, ilçeye bağlı Demircili Mahallesi'nde dün meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, evinin yanındaki ıhlamur ağacını budayan Cengiz Aksoy (70), dengesini kaybederek ağaçtan düştü. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde Aksoy'un hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yerindeki inceleme sonrası Aksoy'un cenazesi, Kumru Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.