Ordu ve Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu - Son Dakika
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Ordu ve Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu

Ordu ve Samsun\'da Uyuşturucu Operasyonu
03.06.2026 17:20
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18 şüpheli gözaltına alındı, 7'si tutuklandı. Uyuşturucu ile mücadele devam edecek.

Ordu İl Jandarma Komutanlığınca uyuşturucu ve uyarıcı madde ticaretine yönelik Ordu ve Samsun'da eş zamanlı düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 18 şüpheliden 7'si tutuklandı.

Ordu İl Jandarma Komutanlığı tarafından, uyuşturucu ve uyarıcı madde ile mücadele kapsamında yürütülen çalışmalar çerçevesinde, Ordu'nun Altınordu ve Ünye ilçeleri ile Samsun'un Atakum, İlkadım ve Tekkeköy ilçelerinde 'uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti' suçunu işledikleri tespit edilen 18 şüpheliye yönelik eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Operasyon kapsamında Y.B.G. (46), H.G. (37), A.G. (41), S.İ. (44), H.B. (56), C.K. (38), V.Y. (38), U.B. (36), K.A. (32), K.D.Y. (27), S.A. (41), M.Ç. (24), E.K. (28), M.Ö. (31), K.T. (41), Ö.H.Ö. (41), D.B. (28) ve T.A. isimli 18 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilere ait 18 ikamet ve 3 iş yerinde yapılan aramalarda 173 adet sentetik ecza, 1 adet tabanca, 53 adet fişek ve 3 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Y.B.G., A.G., K.T., Ö.H.Ö., U.B., K.A. ve K.D.Y. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, diğer 11 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Uyuşturucu ile mücadele çalışmalarının devam edeceği bildirildi. - ORDU

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3. Sayfa Ordu ve Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu - Son Dakika

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