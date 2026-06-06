Orhangazi'de 150 Yaşında Çınar Devrildi - Son Dakika
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Orhangazi'de 150 Yaşında Çınar Devrildi

Orhangazi\'de 150 Yaşında Çınar Devrildi
06.06.2026 15:42
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Bursa'nın Orhangazi ilçesinde 150 yaşındaki çınar ağacı devrildi, bir araca zarar verdi.

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde Yalova Caddesi üzerinde yaklaşık 150 yaşındaki bir çınar ağacı kökünden sökülerek yola devrildi. Bu esnada bir arabaya da zarar veren ağacın devrilme anı bölgedeki bir işyerinin güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, öğle saatlerinde Orhangazi'de Yalova Caddesinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, cadde üzerinde bulunan ve yaklaşık 150 yaşında olduğu tahmin edilen bir çınar ağacı kökünden koparak yola devrildi. Devrilen ağaç bu esnada yoldan geçmek isteyen bir araca da zarar verdi. Ölen ya da yaralananın olmadığı ağaç devrilme anı bir işyerinin güvenlik kameralarına anbean yansıdı. Ağacın devrildiği anda çevrede büyük panik yaşandığı görülüyor. - BURSA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Orhangazi, 3. Sayfa, Bursa, Çevre, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Orhangazi'de 150 Yaşında Çınar Devrildi - Son Dakika

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