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Orhangazi'de Kaçak Tütün ve Makaron Operasyonu - Son Dakika
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Orhangazi'de Kaçak Tütün ve Makaron Operasyonu

Orhangazi Emniyet Müdürlüğü ekipleri ilçe merkezinde bir depoda yüklü miktarda kaçak tütün ve binlerce makaron ele geçirdi. Depodan 2 kamyonet dolusu kaçak sigara, tütün ve makaron çıkarıldı. Emniyetteki sayım işlemleri devam eden kaçak tütün ve sigara ile ilgili 2 kişi hakkında işlem başlatıldı.

Orhangazi\'de Kaçak Tütün ve Makaron Operasyonu
22.12.2023 - 14:04,  Güncelleme: 14:07
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Bursa'nın Orhangazi ilçesinde bir depoya yapılan baskında, 283 kilogram kaçak tütün ve 7 bin 320 paket doldurulmuş makaron ele geçirilmesine ilişkin 2 şüpheli gözaltına alındı.

Orhangazi Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Camikebir Mahallesi'ndeki bir pasajda bulunan depoda kaçak sigara, tütün ve makaron bulunduğu bilgisine ulaştı.

Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla depoda arama yapan ekipler, 7 bin 320 paket doldurulmuş makaron (filtreli sigara kağıdı), 125 bin paket boş makaron, 283 kilogram kaçak tütün ile 7 bin 50 adet sahte bandrol ele geçirdi.

Muhafazaya alınan kaçak tütün, doldurulmuş makaronlar, boş makaronlar ile sahte bandroller, iki kamyonete yüklenerek emniyet müdürlüğüne götürüldü.

Polis tarafından gözaltına alınan bir şüpheli ile iş yeri sahibinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: İHA
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