Orhangazi'de otomobil kontrolden çıkıp bariyerleri aştı, 3 kişi yaralandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Orhangazi'de otomobil kontrolden çıkıp bariyerleri aştı, 3 kişi yaralandı

Orhangazi\'de otomobil kontrolden çıkıp bariyerleri aştı, 3 kişi yaralandı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde Gemlik-Orhangazi yolunda kontrolden çıkan otomobil, bariyerleri aşarak orta refüje daldı. Kazada sürücü Neslihan G., 11 yaşındaki N.G. ve Nuran C. yaralandı; araçta sıkışan sürücü itfaiye ekiplerince güçlükle çıkarıldı. Yaralılar Orhangazi ve Gemlik Devlet Hastanelerine kaldırılırken, Gemlik Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınan Nuran C.'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Kazanın anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde kontrolden çıkan otomobil, savrularak bariyerleri aştı ve orta refüje girdi. Kazada 3 kişi yaralanırken, araçta sıkışan bir kişi itfaiye ekiplerince çıkarıldı. Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu belirlendi. Ayrıca, kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

Kaza, saat 15.10 sıralarında Gemlik-Orhangazi yolu Orhangazi girişinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Bursa'dan Yalova yönüne giden Neslihan G.(42) idaresindeki 16 BMG 067 plakalı otomobil Orhangazi girişinde kontrolden çıkarak orta refüje daldı. Refüje çarpan otomobil hurdaya dönerken kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Araçta sıkışan sürücü güçlükle çıkarıldı

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri sürücü Neslihan G. ile yanındaki 11 yaşındaki N.G. ile Nuran C.'yi (30) araçta sıkıştığı yerden çıkardı. Yaralılar ambulanslarla Orhangazi ve Gemlik Devlet Hastanelerine kaldırılarak burada tedavi altına alındı. Yaralılardan Gemlik Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Nuran C.'nin durumunun ağır olduğu belirlendi.

Bölgedeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına anbean yansıyan kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA

Devlet Hastanesi, Trafik Kazaları, Orhangazi, 3. Sayfa, Güvenlik, İtfaiye, Gemlik, Bursa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Orhangazi'de otomobil kontrolden çıkıp bariyerleri aştı, 3 kişi yaralandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Raylarda yeni rekor Türkiye’nin milli treni hız sınırlarını zorladı Raylarda yeni rekor! Türkiye'nin milli treni hız sınırlarını zorladı
Zelenski kritik tarihi açıkladı: Pek çok şey değişecek Zelenski kritik tarihi açıkladı: Pek çok şey değişecek
“Para var huzur var“ dedirten görüntü İçinden bakın kim çıktı "Para var huzur var" dedirten görüntü! İçinden bakın kim çıktı
Tarihi geçmiş ürünlere akılalmaz yöntem Tarihi geçmiş ürünlere akılalmaz yöntem
35 milyon araç sahibini ilgilendiriyor Yeni uygulama devreye girdi 35 milyon araç sahibini ilgilendiriyor! Yeni uygulama devreye girdi
TIR dorsesinin altında yakalanan Arif Kocabıyık adliyede: Kaçacağı yeri açıkladı TIR dorsesinin altında yakalanan Arif Kocabıyık adliyede: Kaçacağı yeri açıkladı

16:46
Arif Kocabıyık tutuklandı
Arif Kocabıyık tutuklandı
16:44
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Putin’in görüşmesi başladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Putin'in görüşmesi başladı
16:42
KKTC Cumhurbaşkanı: Batık gemi 550 metrede tespit edildi
KKTC Cumhurbaşkanı: Batık gemi 550 metrede tespit edildi
16:29
Bir il bu olayı konuşuyor Eve giren polis ekipleri, 2 genci kanlar içerisinde buldu
Bir il bu olayı konuşuyor! Eve giren polis ekipleri, 2 genci kanlar içerisinde buldu
16:06
Acun Ilıcalı kesenin ağzını açtı Hull City’den 17 milyon euroluk transfer
Acun Ilıcalı kesenin ağzını açtı! Hull City'den 17 milyon euroluk transfer
15:50
Eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin ifade vermek için adliyede
Eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin ifade vermek için adliyede
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.09.2026 17:08:49. #7.12#
SON DAKİKA: Orhangazi'de otomobil kontrolden çıkıp bariyerleri aştı, 3 kişi yaralandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement