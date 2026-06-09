Orhangazi'de Uyuşturucu Operasyonu - Son Dakika
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Orhangazi'de Uyuşturucu Operasyonu

Orhangazi\'de Uyuşturucu Operasyonu
09.06.2026 08:31
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Orhangazi'de düzenlenen operasyonda 52 şüpheli gözaltına alındı, helikopter destekli operasyon yapıldı.

Orhangazi Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen ve sabaha karşı Bursa Narkotik Suçlarla Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Orhangazi'de çok sayıda adrese helikopter destekli operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda 52 şüpheli gözaltına alındı. Orhangazi Cumhuriyet Başsavcılığı operasyon ile ilgili açıklama yaptı.

Savcılık talimatı ile beraber 45 ayrı adrese şafak vakti eş zamanlı operasyon düzenlendi. Yapılan operasyonda 52 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler, hastanedeki sağlık kontrolleri sonrası ifadeleri alınmak üzere Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

Başsavcılık'tan açıklama

"Cumhuriyet Başsavcılığımızca ilçemize çevre il ve ilçelerde uyuşturucu madde getirerek genç yaştaki kişilere satmak suretiyle toplumu zehirleyen, "sokak torbacısı" olarak nitelendirilen şahısların bilgisine, yürütülen başkaca soruşturmalardaki ifadeler, ihbarlar, istihbari bilgiler üzerinden ulaşılması üzerine derhal soruşturma başlatılmış, yaklaşık 4 aydır devam eden araştırma, teknik ve fiziki takip, delillendirme sonucu "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçunu işleyen 52 şüpheli tespit edilmiştir. Tespit edilen şüphelilerin yakalanması amacıyla bu sabah 04: 30 itibariyle helikopter ve özel harekat destekli operasyon icra edilmiştir. Yalova, İstanbul ve Ağrı illerindeki tespit edilen adreslere de operasyon çerçevesinde girilerek arama ve yakalama işlemleri yapılmaktadır. Operasyon an itibariyle devam etmektedir. Başsavcılığımızca göreve geldiğimiz ilk gün başlattığımızı açıkladığımız "sıfır tolerans" uygulaması tavizsiz devam ettirilerek Orhangazimizde yaşayan gençlerin geleceğini, aile yapısını ve toplum düzenini hedef alan uyuşturucuyla mücadele kararlılıkla sürdürülecektir. Kamuoyunun bilgisine sunulur" denildi. - BURSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3. Sayfa Orhangazi'de Uyuşturucu Operasyonu - Son Dakika

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