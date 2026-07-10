Orman Bölge Müdürü Şen'den Büyükşehire 'ekipman' eleştirisi - Son Dakika
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Orman Bölge Müdürü Şen'den Büyükşehire 'ekipman' eleştirisi

Orman Bölge Müdürü Şen\'den Büyükşehire \'ekipman\' eleştirisi
10.07.2026 14:17  Güncelleme: 14:19
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Balıkesir Orman Bölge Müdürü Musa Şen, medyayla buluşarak orman yangınlarına ilişkin bilgi verdi. Geçen yıl 434 orman dışı yangına müdahale ettiklerini belirten Şen, Büyükşehir Belediyesi itfaiyesinin kırsal alanlara uygun ekipmanı olmadığını eleştirdi.

Balıkesir Orman Bölge Müdürü Musa Şen, medya temsilcileri ile bir araya gelerek Balıkesir bölgesindeki orman yangınları hakkında bilgilendirme yaptı. Asli görevlerinin orman yangınlarına müdahale etmek olduğunu açıklayan Müdür Şen, geçen yıl orman dışı 434 yangına müdahale ettiklerini vurgulayarak Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nin itfaiye ekiplerine araziye uygun ekipman ve araç almadığına yönelik eleştirilerde bulundu.

Medya temsilcileri ile bir araya gelerek Balıkesir bölgesindeki orman yangınları hakkında bilgilendirmede bulunan Orman Bölge Müdürü Musa Şen, "En son pazar günü en büyük 2 tane yangınımız o gün aynen aynı gün çıkmıştı Sarfaklar ve Bereketli. Şu anda direkt 91 hektar sahamız. Şu ana kadar bu sene 162 adet orman dışında çıkan tarla, kırsal alan yangınına müdahale edip söndürmüşüz. Bu sayı 2025 yılında 434 adet arkadaşlar. Burada sizin aracılığınızla bu konuyu işlerseniz sevinirim. Zirai faaliyet gerçekleştiren tüm çiftçi arkadaşlarımıza, tüm çiftçi kardeşlerimize azami hassasiyet göstermeleri için çağrıda bulunuyorum. Bir bahçede, bir tarlada zirai faaliyet sırasında çıkan bir kıvılcımla başlayan bir yangın, bir buçuk 2 saat sonra gidip bir yerde bir ormanı yakabiliyor" dedi.

"Bizim Balıkesir'de yaşadığımız en büyük problem, enerjimizi orman olmayan sahalardaki yangınları söndürürken tüketmemiz" diyen Şen, şöyle devam etti:

"Şu an bu bina tutuşsa nasıl ki itfaiyenin görevi ise Sındırgı'nın bir mahallesindeki buğday tarlası yanmaya başlasa yasa gereği söndürme görevi büyükşehir itfaiyesinin görevi. Ancak, ekipmanı tarlalara girecek düzeyde olmadığı için olmuyor. İtfaiye yanan tarla bölgesine geliyor, 'bu araç buraya giremez' diyerek ki yanan yer tarla, orman dışı bir alan. Ormanın arazözü gelsin diyorlar. Bu sorumluluk onlara ait ise ona göre araçlar edinmeleri gerekir. Biz ekibimizi sakınmıyoruz. Biz geçen yıl 434 orman dışı yangına müdahale ettik zaten. Asıl görevimiz olan ormana yangın sıçradığında oraya müdahale etme zafiyetimiz doğuyor. 72 adet arazözümüz var. 21 adet de su takviyesi yapan, itfaiye gibi ana yolda giden aracımız var."

Yanan ikamet ya da fabrika yangınlarında hava alanlarından su atılması yönünde görüşler aldıklarını ifade eden Musa Şen, "Bazen öyle durumlar oluyor ki, tonlarca suyu yüksekten bir binanın üzerine bırakmak yangından daha fazla hasar oluşturabilir. Ayrıca yangın söndürme helikopterleri ile yapılan sözleşme de kapalı alan yangınlarını kapsamıyor" dedi.

"İtfaiye ekipleri kırsalda zirai alan yangınına gider ise ve şehirde büyük yangın çıkarsa oraya yetişememe ihtimali olmaz mı" sorusunu cevaplayan Bölge Müdürü Musa Şen, "İtfaiye 'ben kırsala müdahale ederken şehirdeki yangına geciktim' diye böyle bir ihtimal yok. Nasıl ki benim kırsala müdahale ederken ormana geciktim deme lüksüm yoksa (ki o benim görevim) itfaiyenin bu görevini de yasa vermiş. 2022'de ilaveler oldu. Orman kanununda değişiklik yapılarak orman alanına sirayet etme durumuna karşı destek olmak için gidiyoruz. Kime destek olmak için gidiyoruz. Büyükşehirlerde itfaiyede, diğerlerinde özel idarede. Bu iş buraya gelirken, neden kırsala girebilecek ekipmanı alma yapılanmasına gitmedim sorusunun muhattabı ben değilim" diye konuştu.

Bölge Müdürü Musa Şen, açıklamaların ardından yangın yönetim merkezindeki haritalar üzerinden yangınlara nasıl müdahale edildiğini uygulamalı olarak anlattı. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

Orman Yangınları, Doğal Afetler, Yerel Yönetim, Balıkesir, Musa Şen, 3. Sayfa, Çevre, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Orman Bölge Müdürü Şen'den Büyükşehire 'ekipman' eleştirisi - Son Dakika

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