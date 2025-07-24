Orman yangını şehitlerinin naaşları Ankara\'ya nakledildi

Eskişehir'de meydana gelen orman yangında şehit olan Orman Müdürlüğü çalışanlarının ve AKUT gönüllülerinin naaşları Ankara Adli Tıp Kurumu Grup Başkanlığı'na nakledildi.

Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinde başlayan ve Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesine sıçrayan orman yangına müdahale sırasında hayatını kaybeden Denizlili orman işçileri Hilmi Şahin (24) ve Sercan Utni'nin (36) naaşları kimlik tespiti ve DNA incelemesi için Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'nden Ankara Adli Tıp Grup Başkanlığı'na nakledildi. Ankara Adli Tıp Kurundaki işlemlerin ardından Sercan Utni'nin naaşı Beyağaç Sazak Mahallesine, Hilmi Şahin'in naaşı Beyağaç Geriçam Mahallesine getirilecek. - DENİZLİ