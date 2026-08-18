Ortaca'da Trafik Kazası: 3 Araç Hasar Gördü - Son Dakika
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Ortaca'da Trafik Kazası: 3 Araç Hasar Gördü

Ortaca\'da Trafik Kazası: 3 Araç Hasar Gördü
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Muğla'nın Ortaca ilçesinde 3 aracın karıştığı kaza sonucu maddi hasar meydana geldi. Yaralı yok.

Muğla'nın Ortaca ilçesinde meydana gelen trafik kazasında üç araçta maddi hasar meydana geldi.

Kaza, Ortaca ilçesi Hal kavşağı girişindeki ışıklı kavşakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, henüz belirlenemeyen bir nedenle 3 aracın çarpışması sonucu araçlarda maddi hasar oluştu. İhbar üzerine olay yerine trafik ekipleri sevk edildi. Ekipler, gerekli güvenlik önlemlerini alarak trafik akışını kontrollü şekilde sağladı. İlk belirlemelere göre kazada yaralanan olmazken, araçlarda maddi hasar meydana geldi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA

3. Sayfa, Trafik, Ortaca, Muğla, Kaza, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Ortaca'da Trafik Kazası: 3 Araç Hasar Gördü - Son Dakika

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