Ortaca\'da Trafik Kazası: 3 Araç Hasar Gördü

Muğla'nın Ortaca ilçesinde meydana gelen trafik kazasında üç araçta maddi hasar meydana geldi.

Kaza, Ortaca ilçesi Hal kavşağı girişindeki ışıklı kavşakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, henüz belirlenemeyen bir nedenle 3 aracın çarpışması sonucu araçlarda maddi hasar oluştu. İhbar üzerine olay yerine trafik ekipleri sevk edildi. Ekipler, gerekli güvenlik önlemlerini alarak trafik akışını kontrollü şekilde sağladı. İlk belirlemelere göre kazada yaralanan olmazken, araçlarda maddi hasar meydana geldi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.