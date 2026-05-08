Çorum\'da düşen kayalar ev ve iş yerinde hasar oluşturdu

Çorum'un Osmancık ilçesinde düşen dev kaya parçaları sebebiyle bir ev ve iş yerinde hasar meydana geldi.

Olay, Çorum'un Osmancık ilçesi Hıdırlık Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, mahallede bulunan ve "Kepçeli Kayası" olarak bilinen kayadan kopan dev parçalar aşağı düştü. Kaya parçalarının düştüğü alandaki bir ev ve iş yerinde maddi hasar meydana geldi. Kayaların düştüğü alanda vatandaşların bulunmaması ise faciayı önledi.

Olayı gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis, belediye ve elektrik dağıtım firması ekipleri sevk edildi. Ekipler tarafından bölgede güvenlik önlemi alan ekipler, vatandaşları kaya düşme riskine karşı uyardı.

Olayı gören vatandaşlar, kaya parçanın düştüğü anda büyük bir gürültü olduğunu ve panik yaşadıklarını ifade etti.

Ekipler bölgede inceleme başlattı. - ÇORUM