Osmancık\'ta Trafik Kazası: 2 Yaralı

Çorum'un Osmancık ilçesinde iki otomobilin çarpışması neticesinde meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, D100 karayolu Baldıran köyü Kumbel Mahallesi yol ayrımında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sürücü ve plakaları öğrenilemeyen iki otomobil yol ayrımında çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle araçlardan biri orta refüjdeki ağaca çarparak durabildi. Kazayı gören diğer sürücüler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 2 kişi, ilk müdahalenin ardından Osmancık Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - ÇORUM