Çorum'un Osmancık ilçesinde polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 9 kilo 429 gram skunk ele geçirildi. Konuyla ilgili gözaltına alınan 1 şüpheli tutuklandı.
Edinilen bilgiye göre, Çorum İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, Osmancık ilçesinde uyuşturucu madde ticaretinin satışının önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında düzenlenen operasyonda,
9 kilo 429 gram skunk ele geçirildi. Konuyla ilgili gözaltına alınan 1 kişi, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkartılan şüpheli tutuklandı. - ÇORUM
Son Dakika › 3. Sayfa › Osmancık'ta Uyuşturucu Operasyonu: 9 Kilo Skunk Ele Geçirildi - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?