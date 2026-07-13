Osmaneli'nde Kaçak Balıkçılara Cezalar Kesildi - Son Dakika
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Osmaneli'nde Kaçak Balıkçılara Cezalar Kesildi

Osmaneli\'nde Kaçak Balıkçılara Cezalar Kesildi
13.07.2026 10:13
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Bilecik'in Osmaneli ilçesinde kaçak balık avlayan 4 kişiye toplam 66 bin 424 lira ceza verildi.

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde kaçak balık avladıkları tespit edilen 4 kişiye toplam 66 bin 424 lira idari para cezası uygulandı.

Olay, Osmaneli ilçesine bağlı Düzmeşe Köyü'ndeki Düzmeşe Bendi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, jandarma ekiplerinin gerçekleştirdiği önleyici kolluk devriyesi sırasında M.U., S.A., H.A. ve Y.S. isimli şahısların hayalet ağ ve serpme ağ kullanarak balık avladıkları belirlendi. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen Osmaneli İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından 10 metre uzunluğundaki balık ağı ile 18 adet balığa el konuldu. Şahıslar hakkında kişi başı 16 bin 606 lira olmak üzere toplam 66 bin 424 lira idari para cezası uygulandı. - BİLECİK

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Güvenlik, 3. Sayfa, Bilecik, Çevre, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Osmaneli'nde Kaçak Balıkçılara Cezalar Kesildi - Son Dakika

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