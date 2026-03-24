Osmaneli\'nde trafik kazası: 2 yaralı

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, şarampole uçan araçtaki 2 kişi yaralandı.

Kaza, Osmaneli ilçesine bağlı Ciciler Köyü mevkii D-650 kara yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Bekir G. idaresindeki 41 RY 011 plakalı otomobil, seyir halindeyken sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine yoldan çıkarak şarampole uçtu. Kazada sürücü Bekir G. ile araçta yolcu olarak bulunan eşi Zeynep G. hafif şekilde yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen acil sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, Osmaneli Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - BİLECİK