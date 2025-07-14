Osmaniye\'de 3.3 büyüklüğünde deprem

Osmaniye'nin Yarpuz ilçesi 3.3 büyüklüğünde depremle sallandı.

OSMANİYE'NİN YARPUZ İLÇESİNDE 3.3 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM

Osmaniye'de korkutan bir deprem meydana geldi. Merkez üssü Yarpuz ilçesi olan depremin büyüklüğünü Kandilli Rasathanesi 3.3 olarak duyurdu.

Saat 23.32'de meydana gelen depremin yüzeye yakın gerçekleşmesi nedeniyle şiddeti olduğundan daha fazla hissedildi. Yerin sadece 2.4 kilometre derinliğinde gerçekleşen depremde vatandaşlar kısa süreli panik yaşadı.