Osmaniye'nin Yarpuz ilçesi 3.3 büyüklüğünde depremle sallandı.
Osmaniye'de korkutan bir deprem meydana geldi. Merkez üssü Yarpuz ilçesi olan depremin büyüklüğünü Kandilli Rasathanesi 3.3 olarak duyurdu.
Saat 23.32'de meydana gelen depremin yüzeye yakın gerçekleşmesi nedeniyle şiddeti olduğundan daha fazla hissedildi. Yerin sadece 2.4 kilometre derinliğinde gerçekleşen depremde vatandaşlar kısa süreli panik yaşadı.
Son Dakika › 3.Sayfa › Osmaniye'de 3.3 büyüklüğünde deprem - Son Dakika
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