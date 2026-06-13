Osmaniye\'de parmağı duş başlığına sıkışan çocuğu itfaiye kurtardı

Osmaniye'de oyun oynarken duş başlığının metal kısmına parmağını sıkıştıran 3 yaşındaki çocuk, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre, 3 yaşındaki Talha isimli çocuk evde oyun oynadığı sırada duş başlığının metal bölümüne parmağını sıkıştırdı. Ailesi tarafından hastaneye götürülen çocuğun parmağındaki metal parça, sağlık ekiplerinin müdahalesine rağmen çıkarılamadı.Bunun üzerine aile, Osmaniye Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'nden yardım istedi. İtfaiye ekipleri, özel ekipmanlar kullanarak gerçekleştirdikleri titiz çalışmayla metal parçayı keserek çocuğun parmağından çıkardı.

Parmağı sıkıştığı yerden kurtarılan Talha'nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. İtfaiye ekipleri, aileye geçmiş olsun dileklerini iletti. - OSMANİYE