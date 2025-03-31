Osmaniye\'de 39 Kilo Uyuşturucu Ele Geçirildi

Osmaniye'de polis ekiplerinin uygulama noktasında durdurulan nakliye kamyonunda yüklü ev eşyalarının içerisine gizlenmiş 39 kilo 650 gram uyuşturucu ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından uyuşturucu ile mücadele kapsamında yapılan çalışmalarda şüphe üzerine eşya taşıyan bir kamyonet durduruldu. Hassas burunlu narkotik köpeği 'Pars' ile kamyonette yapılan aramada elbise dolabının alt kaidesi içerisine gizlenmiş şekilde 39 kilo 650 gram metamfetamin ele geçirildi.

Gözaltına alınan araçtaki Erol K. ve Yunus B., 'Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti' suçundan sevk edildikleri nöbetçi hakimlikçe tutuklandı. - OSMANİYE