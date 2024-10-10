Osmaniye'de uygulama noktasında durdurulan hafif ticari araçta yapılan aramada kaput kısmında 4 kilo 650 gram metamfetamin ele geçirildi.
Osmaniye Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucuyla mücadele çalışmaları çerçevesinde şüphe üzerine uygulama noktasında hafif ticari aracı durdurdu. Ekiplerin, hassas burunlu narkotik köpeği ile araçta yaptığı aramada kaput kısmında bulunan gizli bölmede 4 kilo 650 gram metamfetamin ele geçirildi. Gözaltına alınan sürücü Salih Ç. tutuklandı. - OSMANİYE
Son Dakika › 3.Sayfa › Osmaniye'de 4,6 Kilo Metamfetamin Ele Geçirildi - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?