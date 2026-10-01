Osmaniye\'de 4. kattaki pencereden düşen 4 yaşındaki çocuk ağır yaralandı

Osmaniye'de evde oyun oynadığı sırada 4'üncü kattaki pencereden toprak zemine düşen 4 yaşındaki M.Y. ağır yaralandı.

Olay, Mehmet Akif Ersoy Mahallesi 8037 Sokak'ta bulunan bir apartmanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, evde oyun oynayan 4 yaşındaki M.Y., henüz bilinmeyen bir nedenle 4. kattaki pencereden toprak zemine düştü. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan çocuk, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Ambulans, çocuğun hastaneye hızlı şekilde ulaştırılması için polis ekiplerinin eskortu eşliğinde yola çıktı.

Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.