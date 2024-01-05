 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Osmaniye'de 2023 yılında 6 bin 231 şüpheli yakalandı, 448 kişi tutuklandı - Son Dakika
Üye Girişi

Osmaniye'de 2023 yılında 6 bin 231 şüpheli yakalandı, 448 kişi tutuklandı

Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, 2023 yılı boyunca gerçekleştirdikleri operasyonlarla 6 bin 231 şüpheliyi yakaladı. Bu operasyonlar sonucunda 448 şüpheli ise tutuklandı. Ayrıca, yapılan çalışmalarda 654 ruhsatsız tabanca ve 346 çalıntı otomobil ve motosiklet ele geçirildi.

Osmaniye\'de 2023 yılında 6 bin 231 şüpheli yakalandı, 448 kişi tutuklandı
05.01.2024 - 08:54,
Abone Ol

Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin suç ve suçluyla etkin mücadelesi çerçevesinde, 2023 yılı boyunca yapılan operasyon çerçevesinde; 6 bin 231 şüpheli yakalandı, 448 şüpheli ise tutuklandı.

Öte yandan, yapılan çalışmalarda 654 ruhsatsız tabanca ve 346 çalıntı otomobil ve motosiklet ele geçirildi. - OSMANİYE

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Asayiş Şube Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü, Osmaniye, Tutuklama, Güvenlik, Yakalama, Suç, Operasyon, 3.Sayfa, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Osmaniye'de 2023 yılında 6 bin 231 şüpheli yakalandı, 448 kişi tutuklandı - Son Dakika


09:28
Usta Oyuncu Ayla Algan'ın 2024 Yılı İçin Çektiği Video Ortaya Çıktı Usta Oyuncu Ayla Algan'ın 2024 Yılı İçin Çektiği Video Ortaya Çıktı
08:46
Kars'ta kontrolden çıkan araçlar birbirine böyle girdi: 2 ölü, 8 yaralı Kars'ta kontrolden çıkan araçlar birbirine böyle girdi: 2 ölü, 8 yaralı
08:45
Esra Ezmeci'nin programına 8 kilo altın bağışı yapıldı Esra Ezmeci'nin programına 8 kilo altın bağışı yapıldı
08:28
7 ilde eş zamanlı operasyon! 2 organize suç örgütü daha çökertildi 7 ilde eş zamanlı operasyon! 2 organize suç örgütü daha çökertildi
08:19
İstanbul Kadıköy'de Öğrenci Servisini Kaçıran Şüpheli Yakalandı İstanbul Kadıköy'de Öğrenci Servisini Kaçıran Şüpheli Yakalandı
07:58
Ece Uslu, Şahane Hayatım dizisine konuk oluyor Ece Uslu, Şahane Hayatım dizisine konuk oluyor
01:56
MİT'in yakaladığı 34 Mossad ajanı sorguda! Muhammed Dahlan'a yakınlıkları ortaya çıktı MİT'in yakaladığı 34 Mossad ajanı sorguda! Muhammed Dahlan'a yakınlıkları ortaya çıktı
00:44
15 Yaşındaki Genç Kız Tabanca İle Vurularak Ölü Bulundu 15 Yaşındaki Genç Kız Tabanca İle Vurularak Ölü Bulundu

Son Dakika
09:28 Usta Oyuncu Ayla Algan'ın 2024 Yılı İçin Çektiği Video Ortaya Çıktı
08:45 Esra Ezmeci'nin programına 8 kilo altın bağışı yapıldı
08:46 Kars'ta kontrolden çıkan araçlar birbirine böyle girdi: 2 ölü, 8 yaralı
08:28 7 ilde eş zamanlı operasyon! 2 organize suç örgütü daha çökertildi
08:19 İstanbul Kadıköy'de Öğrenci Servisini Kaçıran Şüpheli Yakalandı
07:58 Ece Uslu, Şahane Hayatım dizisine konuk oluyor
01:56 MİT'in yakaladığı 34 Mossad ajanı sorguda! Muhammed Dahlan'a yakınlıkları ortaya çıktı
00:44 15 Yaşındaki Genç Kız Tabanca İle Vurularak Ölü Bulundu
00:14 Başakşehir'de lüks sitede kanlı infaz! Kapalı Çarşı esnafı hayatını kaybetti
00:09 İBB Başkanı İmamoğlu taziye evinde Kur'an-ı Kerim okudu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.01.2024 09:43:30. #1.13#
SON DAKİKA: Osmaniye'de 2023 yılında 6 bin 231 şüpheli yakalandı, 448 kişi tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement