Osmaniye'de 2023 yılında 6 bin 231 şüpheli yakalandı, 448 kişi tutuklandı
Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, 2023 yılı boyunca gerçekleştirdikleri operasyonlarla 6 bin 231 şüpheliyi yakaladı. Bu operasyonlar sonucunda 448 şüpheli ise tutuklandı. Ayrıca, yapılan çalışmalarda 654 ruhsatsız tabanca ve 346 çalıntı otomobil ve motosiklet ele geçirildi.
Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin suç ve suçluyla etkin mücadelesi çerçevesinde, 2023 yılı boyunca yapılan operasyon çerçevesinde; 6 bin 231 şüpheli yakalandı, 448 şüpheli ise tutuklandı.
Öte yandan, yapılan çalışmalarda 654 ruhsatsız tabanca ve 346 çalıntı otomobil ve motosiklet ele geçirildi. - OSMANİYE
Kaynak: İHA
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