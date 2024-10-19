Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde kestiği ağacın üzerine devrilmesi sonucu bir kişi hayatını kaybetti.
Olay, Kadirli Kabayar köyünde meydana geldi. Kesmek için ağaca çıkan Yaşar Erdoğan, ağacın üzerine devrilmesi sonucu ağır yaralandı. Ağaçta mahsur kalan yaralı Kadirli Belediyesi İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ve vinç yardımıyla uzun uğraşlar sonucu kurtarılarak Sağlık ekiplerine teslim edildi. Hastaneye kaldırılan Yaşar Erdoğan hayatını kaybetti. - OSMANİYE
Son Dakika › 3.Sayfa › Osmaniye'de Ağaç Kesimi Faciası: Bir Kişi Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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