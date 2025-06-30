Osmaniye\'de Anız Yangını Kontrol Altına Alındı

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde anız alanında başlayıp ormanlık alana sıçrayan yangın havadan ve karadan yapılan müdahale ile söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Düziçi ilçesi Yarbaşı Beldesi Karacalar mevkiinde anız yangını rüzgarın da etkisiyle ormanlık alana sıçradı. Yangını fark edenler durumu 112 Acil Komuta Merkezi'ne bildirdi. Merkez Bölge Orman Müdürlüğüne bağlı ekipleri sevk etti. Havadan ve karadan ekiplerin yaklaşık 1 saat süren müdahalesiyle alevler söndürülerek yangın kontrol altına alındı.

Bölgede ekiplerin soğutma çalışması sürerken yaklaşık 5 hektarlık alanın zarar gördüğü bildirildi. Soğutma çalışmaları sürerken, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Konuyla ilgili açıklama yapan Düziçi Belediye Başkanı Mustafa iba, "Öncelikle Yarbaşı'mıza, Düziçi'mize geçmiş olsun diliyorum. Dünden bu yana ülkemizde büyük bir yangın felaketi mevcuttur. Dün aynı anda 83 yerde yangın çıktı. Allah beterinden korusun. Tüm halkımıza geçmiş olsun diyoruz. Belediye başkanlarımız, AFAD'ımız çok şükür yangını kontrol altına alındı. Allah'ım bir daha göstermesin diyorum. Başkanım bölgemizde Allah'a şükür hane zararı yok çok şükür. Şu anda görünmüyor ama tespitlerimiz de devam ediyor. AFAD müdürümüz burada. İnşallah gerekli incelemeler yapılacak. Şu anda yangın kontrol altında diyebiliriz, soğutma işlemleri yapılıyor. 5 hektar 50 dönümlük kadar bir alan zarar gördü. Geçmiş olsun" dedi. - OSMANİYE