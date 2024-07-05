Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde çıkan anız yangını zeytin ağaçlarına sıçradı. Yangında yaklaşık 10 dönümlük zeytin bahçesi zarar gördü.
Düziçi ilçesi Karacaoğlan Mahallesi'nde çıkan anız yangını kısa sürede yakındaki zeytin bahçesine sıçradı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine söndürme Orman Bölge Müdürlüğü ve Düziçi Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı.
Yangında İbrahim Şimşek'e ait yaklaşık 10 dönüm zeytin bahçesi zarar gördü. - OSMANİYE
Son Dakika › 3.Sayfa › Osmaniye'de anız yangınında zeytin bahçesi zarar gördü - Son Dakika
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