Osmaniye\'de Boğulma Olayı

Osmaniye'de serinlemek için dereye giren 15 yaşındaki çocuk boğuldu.

Osmaniye merkeze bağlı Karacalar Mahallesinde bulunan mesire alanına arkadaşlarıyla giden Mustafa Miraç Yabaş (15), iddiaya göre serinlemek için Karaçay Deresi'ne girdi. Yabaş'ın bir süre sonra suda kaybolduğunu fark eden arkadaşlarının ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, AFAD, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiyenin dalgıç ekibince derede yapılan incelemede çocuğun cansız bedenine ulaşıldı.

Sudan çıkarılan çocuğun cenazesi, Osmaniye Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. - OSMANİYE