Osmaniye\'de elma kasalarında 40 milyon TL değerinde metamfetamin ele geçirildi

3.Sayfa

Osmaniye'de elma kasalarının içine zulalanmış halde piyasa değeri yaklaşık 40 milyon Türk Lirası olan 41 kilo 150 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi.

Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğü ve Van İl Emniyet Müdürlüğü uyuşturucu ile mücadele çerçevesinde yapılan ortak çalışmada ekipler, otoyol üzerinde seyir halinde olan elma yüklü kamyoneti durdurdu. Kamyonette hassas burunlu narkotik köpeği ile yapılan aramada elma kasalarının içerisine gizlenmiş piyasa değeri yaklaşık 40 Milyon TL değerinde olan 41 kilo 150 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi.

Gözaltına alınan Kenan Ç., Bülent Ç. ve Kubat B. tutuklandı. - OSMANİYE