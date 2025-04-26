Osmaniye'de şiddetli yağmur ve fırtına nedeniyle mesire alanında bulunan tarihi çınar ağacı gövdesinden kırıldı.
Osmaniye'de gece saatlerinde etkili olmaya başlayan şiddetli yağmur ve fırtına Bahçe ilçesi Uyuzluk Şifa Pınarı Mesire alanı içerisinde bulunan 150 yıllık çınar ağacını gövdesinden kırdı. Kırılan ağaç elektrik tellerinin üzerine düştü bölgede kısa süreli enerji kesintisi meydana geldi. - OSMANİYE
Son Dakika › 3.Sayfa › Osmaniye'de Fırtına 150 Yıllık Çınar Ağacını Kırdı - Son Dakika
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