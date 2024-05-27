Osmaniye'de Fuel Oil Yüklü Tanker Yanarak Söndürüldü - Son Dakika
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Osmaniye'de Fuel Oil Yüklü Tanker Yanarak Söndürüldü

Osmaniye\'de Fuel Oil Yüklü Tanker Yanarak Söndürüldü

Osmaniye'de seyir halinde olan fuel oil yüklü bir tanker, henüz bilinmeyen bir nedenle yanmaya başladı. Sürücü, aracı yol kenarına çekerek itfaiye ekiplerine haber verdi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürüldü ve facia önlenmiş oldu. Yangının ardından ekipler soğutma çalışmalarına başladı.

27.05.2024 09:06
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Osmaniye'de fuel oil yüklü tanker seyir halindeyken henüz bilinmeyen bir nedenle yandı. Yanan tanker, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, Ahmet A. idaresindeki 73 AAT 254 plakalı fuel oil yüklü tanker Tarsus-Adana- Gaziantep Otoyolu Düziçi mevkiinde aniden yanmaya başladı. Dumanların çıktığını fark eden sürücü, yol kenarına çekerek araçtan indi. Araçtan yükselen alevlere müdahalede kendi imkanları yetersiz kalan sürücü durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Ekiplerin zamanında müdahalesiyle alevlere teslim olan tanker söndürüldü, bir facianın önüne geçildi.

Yangının söndürülmesinin ardından ekipler uzun süre soğutma çalışma yaptı. - OSMANİYE

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Osmaniye'de Fuel Oil Yüklü Tanker Yanarak Söndürüldü - Son Dakika

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