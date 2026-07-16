Osmaniye\'de iki otomobil çarpıştı: 2 yaralı

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, Düziçi ilçesine bağlı Karkın Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücülerinin kimlikleri henüz öğrenilemeyen iki otomobil çarpıştı. İhbar üzerine olay yerine Düziçi Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ile 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 2 kişi, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Düziçi Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - OSMANİYE