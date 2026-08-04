Osmaniye\'de İlginç Motosiklet Anı

Osmaniye'de motosikletiyle seyir halinde olan bir esnafın, merdiveni boynuna asarak trafikte ilerlediği anlar görenlerin dikkatini çekti. İlginç görüntü, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Osmaniye şehir merkezinde meydana gelen olayda edinilen bilgilere göre, ismi öğrenilemeyen bir esnaf, taşıdığı merdiveni farklı bir yöntemle boynuna asarak motosikletiyle yoluna devam etti. Trafikte ilerleyen sürücüyü görenler büyük şaşkınlık yaşadı. O anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Sosyal medyada da ilgi gören görüntüler, kısa sürede çok sayıda kullanıcı tarafından paylaşıldı. Boynunda merdivenle motosiklet kullanan esnafın ilginç taşıma yöntemi, görenlerin dikkatini çekti.