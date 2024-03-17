Osmaniye'de beton dökümü esnasında inşaatta meydana gelen çökmede yaralanan 4 işçinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Olay, Düziçi ilçesi Alibozlu köyünde meydana geldi. Bölgede devam eden artırma tesisi inşaatında beton dökümü esnasında çökme meydana geldi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İnşaat alanından kurtarılan 4 işçi ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Düziçi ilçe devlet hastanesinde tedavileri devam işçiler; M.Ş., A.B., İ.K. ve İ.P. isimli 4 işçinin hayati tehlikesinin bulunmadığı ve vücutlarının çeşitli bölgelerinde kırıklar olduğu öğrenildi. - OSMANİYE
Son Dakika › 3.Sayfa › Osmaniye'de inşaat çökmesi: Yaralı işçilerin sağlık durumu iyi - Son Dakika
Tunceli'de Moğultay Mahallesi Sanat Sokağı'nda iki grup arasında çıkan sopalı kavgada 2 kişi yaralandı. Polis ekipleri, kavgaya karıştığı belirlenen 5 şüpheliyi gözaltına aldı.
Mardin'in Kızıltepe ilçesinde hırsızlık ve yankesicilik yaptıkları iddiasıyla 2 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin verdiği bilgiler doğrultusunda ele geçirilen 2 bisiklet ve 2 cep telefonu sahiplerine teslim edildi. Şüphelilerin, emniyetteki işlemleri sürüyor.
Adıyaman'da meydana gelen maddi hasarlı trafik kazası sonrasında kaza yapan kişiler arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Olay yerine polis ekipleri sevk edildi ve kavga sonlandırıldı. 3 kişi gözaltına alındı. Ölen ya da yaralananın olmadığı kavga yerinde, kazaya karışan araçların olay yerinden kaldırılmasıyla gerginlik sona erdi. Soruşturma devam ediyor.
Erzurum'un Yakutiye ilçesinde Vakıflar Bölge Müdürlüğünce kurulan iftar çadırında iki grup arasında çıkan masa tartışması kavgaya dönüştü. Kavga, çadır dışında da devam ederken polis müdahale etti ve olayı önledi. Kavga anı cep telefonu ile kaydedildi.
Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde polis ekipleri, hırsızlık şüphelisi olduğu tespit edilen 3 şahıs ve gözlemcilik yaptığı anlaşılan 2 araç sürücüsünü yakaladı. Yakalanan şahıslarla birlikte 1 hilti, 1 matkap, 2 spiral, 1 jeneratör, 1 demir kesme makası, 1 ruhsatsız tabanca ve 8 fişek ele geçirildi. Yakalanan 5 kişi hakkında adli işlemler başlatıldı.
Kapıkule Sınır Kapısı'nın karşısındaki Kaptan Andreevo Karakolu'nun gümrük görevlileri, bir kargo firmasının aracında 41 bin 500 paket sigara ele geçirdi. Türk vatandaşı E.S. tarafından taşınan kargoda bulunan sigaraların değeri yaklaşık 145 bin euro olarak belirlendi. Bu olayla birlikte Kaptan Andreevo'da 2023 yılından bu yana toplamda 5 milyon 750 paket kaçak sigara ele geçirildi.
Antalya'nın Alanya ilçesinde bir kişi, daha önce tartıştığı husumetlisi 4 çocuk babası adamı 12 kurşunla öldürerek kayıplara karıştı. Şüphelinin daha önceden adam öldürmekten ve ruhsatsız silah taşımaktan sabıkası olduğu öğrenildi. Cenaze yakınlarının gözyaşları arasında toprağa verilmek üzere teslim alındı.
Antalya'nın Alanya ilçesinde bir kişi, daha önce tartıştığı husumetlisi olan 4 çocuk babası adamı 12 kurşunla öldürdü. Şüphelinin daha önceden adam öldürmekten ve ruhsatsız silah taşımaktan sabıkası olduğu öğrenildi. Cenaze, yakınlarının gözyaşları arasında toprağa verilmek üzere teslim alındı.
Samsun'un Tekkeköy ilçesinde meydana gelen kazada, hafif ticari araca çarpan tırın sürücüsü tedavi altına alındığı hastanede hayatını kaybetti. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.
Çanakkale'nin Eceabat ilçesi açıklarında 15 Mart'ta alabora olan botta kayıp düzensiz göçmenleri arama kurtarma çalışmaları havadan, denizden ve karadan 3'üncü günde devam ediyor. AFAD ekipleri de dron ile düzensiz göçmenleri arıyor. Olayda 4 düzensiz göçmen sağ kurtarılırken, 22 düzensiz göçmenin cansız bedenine ulaşıldı.
Van'ın Erciş ve Gürpınar ilçelerinde kafes avcılığı yapan 3 kişiye toplam 48 bin 765 TL idari para cezası kesilirken, 6 kınalı keklik ile kafese el konuldu. Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Van Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, kafes avcılığı yaptıkları tespit edilen kişilere cezai işlem uygulandı ve ele geçirilen keklikler doğal ortamlarına bırakıldı.
Çankırı il merkezinde bulunan Küçük Sanayi Sitesi'nde elektrik kablosundan çıkan kıvılcım yangına neden oldu. Yangın, boş araziye sıçradıktan sonra 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.
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