Osmaniye'de Kaçak Alkol Operasyonu

Osmaniye'de kaçak ve sahte alkol operasyonu düzenleyen polis ekipleri litrelerce kaçak ve sahte alkol ele geçirirken, gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık be Organize Suçlarla Mücadele ekiplerince, kaçak ve sahte alkol ile alakalı çalışma başlatıldı. Bu çerçevede, Osmaniye ve Adana'da belirlenen üç ayrı adrese eş zamanlı baskın düzenlendi. İkametlerde yapılan aramalarda ise 9 litre etil alkol, 6 viski, 2,5 litre el yapımı votka, 1,75 litre el yapım rakı, 1 likör, 1 şarap, 11 aroma kiti, 462 alkollü şişe kapüşonu, 222 rakı şişesi kapağı, 925 viski şişesi etiketleri, 200 viski şişesi kapak üstü etiketi, 189 yabancı menşeili bandrol, 164 sahte TABDK bandrolü ve 1322 şişe kapağı koruma jelatini ve 83 çeşitli markalarda cinsel içerikli hap ele geçirildi.

Gözaltına alınan Taha A.,Hasan A. ve Halil K. emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - OSMANİYE