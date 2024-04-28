Osmaniye'de kaçak göçmen operasyonu: 5 kişi yakalandı - Son Dakika
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Osmaniye'de kaçak göçmen operasyonu: 5 kişi yakalandı

Osmaniye\'de kaçak göçmen operasyonu: 5 kişi yakalandı

Osmaniye'de polis ekiplerinin dur ihtarına uymayıp kaçan bir otomobilde yapılan operasyonda, Suriye uyruklu 5 kaçak göçmen yakalandı. Göçmen kaçakçılığı suçundan bir kişi tutuklandı. Polis ekipleri, otomobili takibe alarak lastiklerini patlattı ve kısa süren bir kovalamacanın ardından otomobil durduruldu. Yakalanan göçmenler sınır dışı edildi.

28.04.2024 12:32
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Osmaniye'de polis ekiplerinin dur ihtarına uymayıp kaçan otomobilde, Suriye uyruklu 5 kaçak göçmen yakalandı. Göçmen Kaçakçılığı suçundan 1 kişi tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekiplerince göçmen kaçakçılığının önlenmesi ve düzensiz göçmenlerin yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı. Geçtiğimiz hafta polisin "dur" ihtarına uymayıp kaçan otomobilin Osmaniye- Adana kara yolundan geçtiğini fark etti. Otomobili takibe alan polis ekipleri, yol üzerine kapan atarak otomobilin lastiklerini patlattı. Kısa süren kovalamacanın ardından durdurulan otomobilde illegal yollarla ülkeye giriş yapan Suriye uyruklu 5 düzensiz göçmen yakalandı.

Göçmenleri batı illerine taşıyan araç sürücüsü Suriye uyruklu Ahmad A. göçmen kaçakçılığı suçundan çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı. Olayda kullanılan 1 araca el konuldu.

Yakalanan 5 Suriye uyruklu kaçak göçmen ise İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından sınır dışı edildi. - OSMANİYE

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Osmaniye'de kaçak göçmen operasyonu: 5 kişi yakalandı - Son Dakika

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